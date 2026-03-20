Помер патріарх Філарет
- Помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у віці 97 років від загострення хронічних хвороб.
- Філарет був ключовим діячем українського церковного руху за незалежність, отримав звання Герой України.
У п'ятницю, 20 березня, помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Йому було 97 років.
Про це повідомили у Православній церкві України.
Що відомо про патріарха Філарета?
Як розповіли у ПЦУ, Філарет помер від наслідків загострення хронічних хвороб на 77 році чернецтва та на 65 році архієрейства.
Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета,
– написав митрополит Епіфаній.
Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995 – 2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність. З 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.
За свою церковну, громадську та миротворчу діяльність він був нагороджений численними церковними та світськими нагородами. А у січні 2019 року отримав найвищу державну відзнаку – звання Герой України.
Як зазначили у ПЦУ, саме завдяки рішенню та свідомій позиції Філарета стало можливим проведення 15 грудня 2018 року Об'єднавчого Собору в Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної помісної Православної Церкви України та отримання Томосу про автокефалію.
"Ми завжди пам'ятатимемо настанови Патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу. Пам'ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу", – додав митрополит Епіфаній.
Про розклад заходів прощання зі спочилим Патріархом, його відспівування та поховання буде повідомлено пізніше.
Що ще відомо?
9 березня патріарха Філарета госпіталізували в одну із київських лікарень через погіршення стану здоров'я.
Наступного дня стало відомо, що він перебуває у важкому стані через загострення хронічних захворювань. Попри покращення показників, критичні загрози для життя залишалися через його похилий вік.
Ще наприкінці 2025 року патріарх Філарет заповів, щоб його відспівували архієреї Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної Церкви України. Він також закликав до об'єднання усіх гілок українського православ'я у єдину незалежну церкву.