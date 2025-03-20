Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

20 березня помер Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Марії Фокіної.

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Про смерть повідомила внучка Фокіна

Експрем'єру Вітольду Фокіну було 92 роки.

Дiдусь,

– написала його внучка Марія.

Вона також поділилася кількома світлинами на своїй сторінці у Facebook.

Під дописом українці висловлюють співчуття родині померлого.

"Не хочу в це вірити, не хочу думати, що ми не зустрінемося, не поспілкуємося,… не поспіваємо разом! Як він любив мистецтво, які гарні вірші писав, які переклади робив! Розумний, освічений… Співчуття родині…" – йдеться в одному із коментарів.

Чим відомий Вітольд Фокін

Вітольд Фокін народився у 1932 році в селі Новомиколаївка Запорізької області. Молодість провів на Луганщині. Там він працював на керівних посадах у шахтах та на комбінатах у різних містах.

У політику Фокін пішов у 1971 році.

З 1990 року деякий час був заступником голови Ради міністрів, а потім – її очільником.

До 1991 був членом комуністичної партії. У тому ж році став прем'єр-міністром. Подав у відставку у вересні 1992 року. Його наступником став Леонід Кучма.

Фокін був депутатом Верховної Ради УРСР 10 – 11 скликань, а також народним депутатом України у першому скликанні (1991 – 1994).

У серпні 2020 року він став членом у мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Однак був там недовго, адже з перших днів роботи політик зайняв відверту проросійську позицію.

Зокрема, він казав, що "не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією". За його словами, там – "внутрішній конфлікт".

Через низку скандальних заяв президент Зеленський звільнив Фокіна з посади.

Фактично, своєю позицією експрем'єр пропонував погодитися на усі умови Росії. Через це він навіть потрапив на сайт "Миротворця".

До слова, у березні 2022 року в будинок політика влучив уламок російської ракети.