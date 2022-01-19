Помер присяжний, який 5 років брав участь у справі про розстріл Майдану
Джерело:"РБК-Україна"
Помер один з присяжних Святошинського суду Києва Олександр Конєв. Він брав участь у розгляді справи про розстріл активістів Майдану впродовж 5 років.
Причина смерті присяжного
Конєв помер внаслідок хвороби. Про це заявив суддя Сергій Дячук.
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Смерть підтверджується свідоцтвом, яке є в матеріалі справи від 29 грудня 2021 року. Для того, щоб уникнути всяких маніпуляцій, повідомляємо, що смерть трапилася внаслідок хвороби,
– наголосив Дячук.
Він запевнив, що будь-яких доказів насильницької загибелі присяжного у суду немає. Замість нього 19 січня в процес ввели нового присяжного – Ярослава Сушкевича.
Що відомо про Олександра КонєваПомерлий був одним з трьох присяжних і брав участь у судовому процесі з самого початку. Також відомо, що він був журналістом і редактором газети "Ми всі українці".
Деталі про нового присяжного
Сушкевич раніше працював дільничним міліціонером, а потім – інженером у будівельній компанії. Ні у кого з учасників суду не було до нього претензій або підстав для відводу.
Так, справу проти 5 обвинувачених беркутівців продовжили слухатися в новому складі. Наразі процес перебуває на завершальній стадії. Заплановані допити окремих свідків, експертів і самих обвинувачених. Після цього суд піде в дорадчу кімнату для схвалення вироку.Зверніть увагу! Справа про розстріли Майдану надійшла до суду у 2015 році спочатку стосовно двох обвинувачених – Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. У 2016 році її об'єднали з обвинуваченням проти Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського і почали слухати спочатку. За стільки років колишніх беркутівців досі не покарали.
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