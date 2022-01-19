Помер присяжний, який 5 років брав участь у справі про розстріл Майдану

Помер один з присяжних Святошинського суду Києва Олександр Конєв. Він брав участь у розгляді справи про розстріл активістів Майдану впродовж 5 років.

Причина смерті присяжного

Конєв помер внаслідок хвороби. Про це заявив суддя Сергій Дячук.

Цікаво "Беркут" методично бив усіх перед собою": історія майданівця, який став розвідником

Смерть підтверджується свідоцтвом, яке є в матеріалі справи від 29 грудня 2021 року. Для того, щоб уникнути всяких маніпуляцій, повідомляємо, що смерть трапилася внаслідок хвороби,

– наголосив Дячук.

Він запевнив, що будь-яких доказів насильницької загибелі присяжного у суду немає. Замість нього 19 січня в процес ввели нового присяжного – Ярослава Сушкевича.

Що відомо про Олександра Конєва Померлий був одним з трьох присяжних і брав участь у судовому процесі з самого початку. Також відомо, що він був журналістом і редактором газети "Ми всі українці".

Деталі про нового присяжного

Сушкевич раніше працював дільничним міліціонером, а потім – інженером у будівельній компанії. Ні у кого з учасників суду не було до нього претензій або підстав для відводу.

Так, справу проти 5 обвинувачених беркутівців продовжили слухатися в новому складі. Наразі процес перебуває на завершальній стадії. Заплановані допити окремих свідків, експертів і самих обвинувачених. Після цього суд піде в дорадчу кімнату для схвалення вироку.

Це може вас зацікавити – Януковичу і поплічникам "світить" довічне у справі Майдану: відео

Справа про розстріли Майдану надійшла до суду у 2015 році спочатку стосовно двох обвинувачених – Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. У 2016 році її об'єднали з обвинуваченням проти Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського і почали слухати спочатку. За стільки років колишніх беркутівців досі не покарали.