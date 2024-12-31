Помер відомий науковець і ексзаступник голови Львівської ОДА Ігор Держко

В ніч на вівторок, 31 грудня, пішов з життя знаний науковець, ексзаступник голови Львівської облдержадміністрації та облради Ігор Зіновійович Держко. Йому було 66 років.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

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Помер науковець Ігор Держко

Про смерть Ігоря Держка стало відомо 31 грудня. Про дату і місце прощання з науковцем повідомлять пізніше.

Ігор Зіновійович багато років життя віддав науці, був професором кафедри українознавства та філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він також обіймав посаду голови профспілкової організації працівників ЛНМУ.

Ігор Держко відомий у Львові як науковець, доктор філософських наук, громадський діяч і політик.

Адміністрація та колектив ЛНМУ поділяють смуток рідних і близьких і висловлюють щирі співчуття у звʼязку зі смертю Ігоря Держка,

– написали в повідомленні про смерть Ігоря Зіновійовича.

Коротка біографія Ігоря Держка

Ігор Держко народився 28 листопада 1958 року в місті Стрий на Львівщині. Працював у ЛНМУ імені Данила Галицького, спочатку на кафедрі психології, пізніше на кафедрі філософії та економіки, а потім був професором на кафедрі українознавства та філософії.

З 1989 по 2005 рік Ігор Зіновійович був членом Народного Руху України.

У 1997 – 2002 роках Держко обіймав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, а від 2002 по 2010 рік – заступника голови Львівської обласної ради.

Ігор Зіновійович досліджував проблеми філософської антропології, історичні аспекти й сучасний стан формування громадянського суспільства в Україні. Він вивчав і описував історію філософської думки в Україні, теорію свідомості, філософські аспекти проблеми свободи та теорію особи. Загалом за своє життя Ігор Держко написав близько 30 наукових і навчально-методичних робіт.

Ігор Держко також активно сприяв розвитку спорту та популяризації олімпійських цінностей на Львівщині. Свого часу він працював заступником голови Відділення Національного олімпійського комітету (НОК) України у Львівській області.

Якими словами знайомі згадують Ігоря Держка

Колеги згадують, що Ігор Держко був людиною глибокої мудрості і неймовірної відданості своїй справі.

Його життєвий шлях – це приклад високого професіоналізму, патріотизму та щирої любові до рідного краю. У численних ролях - викладача, науковця, громадського діяча, керівника - пан Ігор залишив глибокий слід у серцях багатьох людей,

– написали у Відділенні НОК України у Львівській області.

За вагомий внесок у відродження історії України та за багаторічну плідну професійну діяльність Ігоря Держка нагородили почесною відзнакою – Хрестом Івана Мазепи.