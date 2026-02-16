Помер Семен Глузман – відомий психіатр, колишній дисидент та політв'язень

Відійшов у засвіти український психіатр, правозахисник і колишній політв'язень Семен Глузман. Він пішов із життя 16 лютого.

Про це повідомили журналістка Леся Харченко та волонтерка Зоя Шкурко.

Коли помер Семен Глузман?

Леся Харченко зазначила, що відомого українського лікаря-психіатра та дисидента не стало о 12 годині 16 лютого.

Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті та іронії,

– написала журналістка.

Зоя Шкурко наголосила, що разом із відходом в інший світ Семена Глузмана, пішла ціла епоха та видатна особистість.

"Помер Семен Глузман. Епоха. Співчуття його близьким та друзям", – написала волонтерка.

На момент смерті Глузману було 79 років. Наразі причини, чому не стало лікаря, – лишаються невідомими.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим Семена Глузмана через раптовий відхід відомого українського психіатра та дисидента у засвіти. Вічна пам'ять!