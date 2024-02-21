Був заарештований КДБ та провів понад 300 днів у карцері: помер дисидент Степан Хмара

Вдень 21 лютого стало відомо, що помер український дисидент та політичний діяч Степан Хмара. Йому було 86 років.

Дружина Степана Хмари повідомила про його смерть. Вона написала, що це може в це повірити.

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Рвав серце та душу за Україну

Роксолана Хмара написала, що її "найдорожчий у світі чоловік помер". Вона наголосила, що всі робили все, що могли і навіть більше.

Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу!

– написала жінка.

Вона також зазначила, що чоловік дуже любив Україну та українців. Політик "рвав свою душу і серце за неї".

І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне!

– вважає Роксолана Хмара.

Хто такий Степан Хмара

Степан Хмара був українським політиком та дисидентом. Він поширював самвидав та іншу заборонену літературу. У 1960-х роках саме він вперше в Україні переклав працю Сахарова "Роздуми про мир, інтелектуальну свободу та прогрес".

Після масових арештів опозиційної української інтелігенції, вслід за ув'язненим В'ячеславом Чорноволом, продовжує видавати підпільно "Український вісник".

У 1980 році був заарештований КДБ, звинувачений за статтею "антирадянська пропаганда" та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Покарання відбував у таборах для політв'язнів на Уралі. За свою нескореність він відсидів 306 діб карцеру. Мало кому вдалося провести там так багато часу та вийти звідти при здоровому глузді та не відмовитись від своєї позиції.

У 50 років та повернувся в Україну, де став одним із керівників Української гельсінської спілки. У 1990 був обраний народним депутатом українського парламенту, набравши 63.61 % голосів по Індустріальному виборчому округу № 261 Львівської області.

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