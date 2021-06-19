Помер блогер та військовий медик Святослав Волков, відомий як Gorky Look

Про смерть військового медика та відомого блогера Святослава Волкова стало відомо 19 червня. За попередньою інформацією, у письменника відмовили нирки.

Про втрату написав у соцмережах волонтер Нік Будерацький. У коментарях під дописом висловлювали співчуття та не могли повірити у трагедію.

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У 2015 році Волков видав книгу на основі постів

Святослав Волков був відомий як Gorky Look. Він вів блог на теми політичної сатири. Святослав народився у Києві, здобув філологічну освіту. За життя працював на різних посадах – від вчителя, фельдшера до керівника підприємства. Мав досвід і військового медика.

Gorky Look створив блог у 2014 році і за невелику кількість часу він здобув неабияку популярність. Вже у серпні 2015 році вийшла книга на основі постів Святослава.

Скриншот з фейсбук-сторінки Ніка Будерацького

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Святослава Волкова.