Помер українець Ігор Вовковинський – найвища людина світу з Книги рекордів Гіннеса

У США помер 38-річний Ігор Вовковинський. Українець, зріст якого становив 234,5 сантиметра, у 2010 році став найвищою людиною Сполучених Штатів, а також потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про смерть Ігоря повідомила його мати – Світлана у соцмережах. Вона повідомила, що її сина не стало ввечері 20 серпня. У лікарні він перебував через хворобу серця.

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Чоловік помер в лікарні від хвороби серця

Жінка зазначила, що разом зі своїм іншим сином – Олегом була з Ігорем до кінця. Також чоловіка незадовго до смерті відвідала дружина брата та племінники.

Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні,

– написала Світлана.

Що відомо про українця-велетня

Ігор Вовковинський народився у Вінницькій області у 1982 році.

У перший клас пішов у школу у Києві.

Вже у віці 7 років сім'я Ігоря переїхала у Міннесоту – для лікування. Адже хлопець страждав від хвороби, яка вражає гіпофіз.

На той час зріст Ігоря досягав 182 сантиметрів, а вага близько 90 кілограмів.

У США велетень розпочав кінокар'єру, зокрема, серед його здобутків – ролі "Шоу доктора Оз" та "Позашлюбний тиждень".

Ігор Вовковинський підтримував українських воїнів на Сході. Чимало фото у фейсбуці – з допомогою, яку чоловік надсилав воїнам.

У 2013 році Ігор Вовковинський брав участі у виступі Злати Огневич на "Євробаченні". Велетень виносив співачку на руках.

Дивіться виступ Злати Огневич з участю Ігоря Вовковинського:

Дивіться фото з Ігорем Вовковинським / Фото з фейсбуку:

Текст публікації Світлани Вовковинської:

Ігор вмер 20 серпня в 22:17 вечора в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: кусок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні.