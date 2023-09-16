Померла керівниця Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова

У 52 роки відійшла у вічність керівниця Київського бюро "Радіо Свобода" та багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Вона останнім часом важко хворіла.

Не стало журналістки у Вільнюсі. Свого часу вона керувала роботою бюро під час Революції Гідності та з початку війни, яку Росія почала проти України.

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Померла Інна Кузнецова

16 вересня (2023 року – 24 Канал) у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро "Радіо Свобода", багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва,

– розповіла Мар'яна Драч.

Директорка української редакції "Радіо Свобода" додала, що в Інни було багато учнів та друзів. Вона запевнила, що про дату прощання повідомлять додатково.

Що відомо про Інну Кузнецову

Журналісти "Радіо Свобода" розповіли, що Інна Кузнецова навчалась на факультеті журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Свого часу працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором "Радіо Ера FM".

Керівницею Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова була з січня 2009 року. Вона вела програми "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю".

За час керівництва Інни Кузнецової Київське бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.

Варто додати, що весною 2023 року Інні Кузнецовій виповнилось 52 роки. У день народження, 30 березня, журналістка написала, що цей рік був дуже тяжким для країни й для неї особисто.

У давніх планах я уявляла собі цей день по-різному, але аж ніяк не в лікарняному ліжку… Трансплантація кісткового мозку, як кажуть лікарі, відбулась успішно, зараз борюся з побічними реакціями. З висновків цього року – не відкладай нічого на завтра, бо завтра може і не настати, але з іншого боку – не забувай про баланс, крім праці має бути відпочинок (хоча до праці тягне),

– написала журналістка.

Вона також додала, що з побажань – перемога та здоров'я. Інна Кузнецова закликала тих, хто мріяв подарувати їй квіти, переказати ці гроші в котрийсь з фондів.

Відомо, що Інна Кузнецова була одружена з інженером-схемотехніком.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Інни Кузнецової. Вічна пам'ять!