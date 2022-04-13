На 74 році життя померла перша очільниця Міністерства культури України Лариса Хоролець. До останнього дня життя вона продовжувала викладати та грати в театрі.

Хоролець народилася 25 серпня 1948 року в Києві. За творчі здобутки їй надали звання Народної артистки УРСР.

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Померла перша очільниця Мінкульту

У Мінкульті 12 квітня повідомили про смерть першої очільниці міністерства. Там зазначили, що Хоролець була професіоналом своєї справи – педагогом, драматургинею та актрисою.

"Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси. Світла пам'ять", – додали у Міністерстві.

У Національній спілці театральних діячів України зазначили, що серце ексміністерки зупинилося на 74 році життя.

Лариса Іванівна до останнього продовжувала викладацьку діяльність, грала в театрі, брала активну участь у громадських заходах. Пам'ятаємо її талант, людяність та теплоту. Щирі співчуття рідним, колегам, учням. Світла пам'ять добрій людині,

– мовиться у повідомленні.

У спілці додали, що учасники Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки, який відбувся у Луцьку у 2018 році, запам'ятали професійне виконання поезії та доречні поради артистки.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лариси Хоролець.



Померла перша очільниця Мінкульту / Фото Міністерство культури та інформаційної політики