Померла перша очільниця Міністерства культури України Лариса Хоролець
На 74 році життя померла перша очільниця Міністерства культури України Лариса Хоролець. До останнього дня життя вона продовжувала викладати та грати в театрі.
Хоролець народилася 25 серпня 1948 року в Києві. За творчі здобутки їй надали звання Народної артистки УРСР.
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Померла перша очільниця Мінкульту
У Мінкульті 12 квітня повідомили про смерть першої очільниці міністерства. Там зазначили, що Хоролець була професіоналом своєї справи – педагогом, драматургинею та актрисою.
"Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси. Світла пам'ять", – додали у Міністерстві.
У Національній спілці театральних діячів України зазначили, що серце ексміністерки зупинилося на 74 році життя.
Лариса Іванівна до останнього продовжувала викладацьку діяльність, грала в театрі, брала активну участь у громадських заходах. Пам'ятаємо її талант, людяність та теплоту. Щирі співчуття рідним, колегам, учням. Світла пам'ять добрій людині,
– мовиться у повідомленні.
У спілці додали, що учасники Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки, який відбувся у Луцьку у 2018 році, запам'ятали професійне виконання поезії та доречні поради артистки.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лариси Хоролець.
Померла перша очільниця Мінкульту / Фото Міністерство культури та інформаційної політики