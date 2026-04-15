Помічники українських нардепів займалися "схемами для ухилянтів": їх спіймали на гарячому

Правоохоронці затримали помічників нардепів України. Зловмисники допомагали військовозобов'язаним виїхати за кордон та створювали фейкові медичні довідки.

Уникнути призову зловмисники пропонували через підроблені медичні документи. Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ затримала помічників нардепів?

Зловмисники пропонували своїм клієнтам:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я;

довідки про "інвалідність";

фейкові посвідчення добровольчих формувань.

Правоохоронці зазначили, що, як тільки чоловіки відправляли потрібні кошти, зловмисники одразу блокували їх та зникали.

СБУ викрила помічників депутатів

Помічників депутатів затримали "на гарячому", коли ті отримували гроші за виконану "роботу". Під час обшуків у них вилучили телефони з усіма доказами обману та гроші.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

