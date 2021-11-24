Помилково відсидів за потрійне вбивство: у США звільнили ув'язненого на понад 40 років чоловіка

В американському штаті Міссурі 23 листопада звільнили Кевіна Стрікленда, якого у 1979 році помилково засудили за звинуваченням у трьох вбивствах. Чоловік відбував покарання 43 роки.

Кевін Стрікленд потрапив до в'язниці у 18 років. 62-річний американець дізнався про рішення щодо свого звільнення з телевізора під час перегляду мильної опери.

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Звільнений заявив, що систему правосуддя "потрібно зруйнувати"

Під час того, як Стрікленд залишав виправний центр Західного Міссурі в Камероні, він сказав журналістам, що відчуває "радість, горе та страх" одночасно. Наразі він намагається "зрозуміти, як їх поєднати".

Водночас Кевін Стрікленд зазначив, що хотів би долучитися до зусиль, щоб подібне "не трапилося з кимось іншим". Чоловік заявив, що американську систему кримінального правосуддя "потрібно зруйнувати та переробити".

Що відомо про вирок Стрікленду

Звільненого 62-річного американця засудили за вбивства у будинку в Канзас-Сіті, коли йому було 18 років. Тоді загинули троє людей – двоє хлопців та 22-річна дівчина.

Слухання зосередили на показах єдиної людини, яка пережила стрілянину 25 квітня 1978 року – Синтії Дуглас. Спершу вона описувала Стрікленда як одного з чотирьох чоловіків, які стріляли в загиблих.

Проте після вироку вона заявила про сумніви. Незабаром Дуглас пояснювала, що вагалася діяти, бо боялася, що їй можуть висунути звинувачення у неправдивих свідченнях у разі публічної відмови від заяв, які та робила під присягою.

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За словами жінки, вона вказала на Стрікленда під тиском поліції. Проте через це вона потім роками намагалася довести, що впізнала не того чоловіка. Синтія Дуглас померла у 2015 році.

Двоє інших засуджених за вбивства чоловік пізніше наполягали на тому, що Стрікленд не був причетний. Натомість ув'язнені називали ще двох підозрюваних, яким так і не висунули звинувачення.