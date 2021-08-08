Помирати залишили в кущах: на Полтавщині у бійці загинув молодий чоловік

У Горішніх Плавнях на Полтавщині в районі набережної на вулиці Конституції виявили тіло 22-річного чоловіка. За словами правоохоронців, на його тілі є ознаки насильницької смерті. Попередньо, загинув він унаслідок бійки.

Тіло приблизно о 6 ранку 7 серпня в кущах побачив перехожий. Він і звернувся до поліції.

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На тілі були ознаки насилля

Як встановили слідчі, тіло належить місцевому жителю. Народився він у 1999 році. Тобто, зараз йому мало б бути приблизно 22 роки.

У коментарі Суспільному речник поліції Полтавщини Роман Грішин зауважив, що на тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті. Точну причину має встановити судово-медична експертиза.

Слідство з'ясувало, що сталася бійка. Зараз шукають свідків інциденту. Якщо комусь щось відомо про ці події, правоохоронці просять повідомити за телефонами: (096) 288-63-45, (063) 377-77-64, (097) 900-72-98 або 102.

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Яку справу відкрили

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого". Вона передбачає від 7 до 10 років в'язниці.