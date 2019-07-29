Помпео озвучив сподівання щодо нової влади в Україні та ситуації на Донбасі

У США сподіваються, що зміна влади в Україні сприятиме появі креативніших ідей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Водночас у США наголошують – Крим має повернутись.

Конфлікт в Україні справжній, бої тривають – не щодня, але багато, про це заявив державний секретар США Майк Помпео, пише "Голос Америки".

Готуються до ВР: "Слуги народу" у Трускавці: чого навчатимуть майбутніх нардепів – повна програма

Так Помпео відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні. Держсекретар США при цьому зазначив, що у США співпрацюють із новою владою України і розуміють, що лише відбулись парламенські вибори.

Також у них є новий президент, маю надію, що це призведе до креативніших ідей щодо того, як владнати проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої тривають – не щодня, але багато,

– сказав він.

Водночас Помпео ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів:

"Позиція США – це неприйнятно. Крим має повернутись", – так політик відповів на запитання про те, чи Крим ніколи не повернеться до України.

Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах.



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія