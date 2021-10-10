Про те, що моторошна історія про зґвалтування виявилася неправдивою, видання повідомляє з посиланням на поліцію.
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Історія жінки про нібито зґвалтування
Раніше жителька Одеси, яка очікує на дитину, звернулася до поліцейських. Вона розповіла, що біля супермаркету познайомилася з чоловіками. Після цього вони запросили її поїсти, а тоді зґвалтували.
Жінка збрехала через конфлікт з хлопцем
Згодом журналісти дізналися в поліції, що інформація про групове зґвалтування виявилася фейковою. Жінка придумала цю історію, аби помститися своєму хлопцеві після конфлікту через немитий посуд.
Наразі псевдопостраждала забрала заяву з поліції після того. Конфліктна ситуація начебто вирішилася.