Помстився, бо дістало: у Києві перехожий потрощив припарковане на тротуарі авто – фото

У Києві перехожий потрощив автомобіль, який був припаркований на тротуарі поблизу Києво-Печерської лаври, повністю загородивши прохід.

Чоловік стрибав на капоті, розбив ногою лобове скло і пошкодив крила і дзеркало машини. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Один із пішоходів вирішив помститися горе-водієві, який припаркував свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити.



Чоловік розбив лобове скло стрибаючи по авто / Фото "Київ Оперативний"

Що відомо про нові правила паркуванняЗакон про паркування, що дозволяє евакуювати автомобілі, Верховна Рада ухвалила ще у грудні 2017 року.



Влітку 2019 року у Києві почали евакуювати автомобілі із смуг, призначених для громадського транспорту.



До слова, у Києві за 4 місяці роботи, нарахували 4 тисячі проколів про порушення правил паркування. Порушники поповнили бюджет міста на 1,7 мільйона гривень.