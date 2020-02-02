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      Помстився, бо дістало: у Києві перехожий потрощив припарковане на тротуарі авто – фото

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      Потрощене лобове скло у машині, що загородила прохід пішоходам у Києві / facebook.com/KyivOperativ

      У Києві перехожий потрощив автомобіль, який був припаркований на тротуарі поблизу Києво-Печерської лаври, повністю загородивши прохід.

      Чоловік стрибав на капоті, розбив ногою лобове скло і пошкодив крила і дзеркало машини. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

      До теми: У Києві не будуватимуть паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи: причини

      Один із пішоходів вирішив помститися горе-водієві, який припаркував свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити.


      Чоловік розбив лобове скло стрибаючи по авто / Фото "Київ Оперативний"

      Що відомо про нові правила паркуванняЗакон про паркування, що дозволяє евакуювати автомобілі, Верховна Рада ухвалила ще у грудні 2017 року. 

      Влітку 2019 року у Києві почали евакуювати автомобілі із смуг, призначених для громадського транспорту. 

      До слова, у Києві за 4 місяці роботи, нарахували 4 тисячі проколів про порушення правил паркування. Порушники поповнили бюджет міста на 1,7 мільйона гривень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нові правила паркування Новини Києва Аварії та ДТП Транспорт
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