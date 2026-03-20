Понад 150 цілей летіло на Україну, є 19 влучань: скільки "Шахедів" збили

У ніч на 20 березня противник атакував Україну за допомогою ударних безпілотників. Утім, більшість із запущених дронів вдалося збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також У небі над Україною "Шахеди", ППО працює на Київщині й Одещині: де зараз небезпечно

Як відпрацювала ППО 20 березня?

Ворог запустив 156 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів з Брянська, Орла, Курська, Шаталово, Міллєрово, Примирсько-Ахтарська у Росії, а також з Гвардійського і Чауди у Криму.

Орієнтовно 90 із запущених цілей були "Шахедами". Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сталося влучання щонайменше 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. Також фіксують падіння уламків на 7 локаціях. Станом на 08:00 у небі ще є декілька ворожих безпілотників.



Відбиття ворожої атаки 20 березня 2026 року / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що раніше атакувала Росія?