Понад 20 тонн продуктових наборів отримають люди, які постраждали від війни, – Палатний

Волонтерський фонд "Українська команда" у співпраці з благодійним фондом "Карітас" передали перші 20 тонн продуктових наборів мешканцям Київщини та Чернігівщини, які постраждали від війни.

Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

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Сьогодні, у співпраці з благодійним фондом "Карітас", ми передаємо продуктові набори українцям, які зараз найбільше потребують допомоги. Це їжа. По 6-7 кілограм в одному наборі. Перша партія – 20 тонн. Поїде на Київщину та Чернігівщину до пенсіонерів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, які зараз у скруті. Допомогу отримають приблизно 4000 сімей,

– заявив Палатний.

Він також повідомив, що вже готується наступний гуманітарний вантаж, який буде розподілено між мешканцями інших регіонів, що постраждали від війни, та подякував "Карітас" за підтримку України.

"Сьогодні ми згуртовані в головній меті – відбити напад ворога та захистити нашу землю. Я вдячний кожному, хто наближає перемогу України. Разом з тим, окрім допомоги армії, підтримки потребують тисячі українців, які постраждали від загарбників. Задача "Української команди" – допомогти людям вистояти. Дякуємо друзям – організації "Карітас" та особисто пану Маркіяну Стефанишину, які сьогодні горою стоять за Україну та допомагають людям", – наголосив керівник "Української команди".