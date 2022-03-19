Понад 23% населення України було переміщено через війну з Росією, – ООН

За даними ООН, через російсько-українську війну майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати дім у межах України. Водночас 3,3 мільйона українців з 24 лютого виїхали за кордон.

Як зазначено у звіті ООН, загалом кількість внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто через війну переїхав в інші країни, становить майже 9,8 мільйона осіб. Мовиться про понад 23% населення країни.

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Через війну зростає кількість жертв

За даними Управління Верховного комісара з прав людини, станом на 17 березня вторгнення Росії призвело до 2 149 жертв серед цивільного населення в Україні, зокрема 816 вбитих.

Варто зауважити, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки по всій країні тривають жорстокі зіткнення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок збройної агресії Росії станом на 18 березня загинули 109 дітей. Крім того, понад 130 неповнолітніх отримали поранення.

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