Правозахисники в Білорусі закликали спецдоповідача ООН втрутитися в ситуацію з порушенням прав людини в країні. За їхніми даними, правоохоронці жорстоко били більше, ніж 450 осіб. Ув'язнених у СІЗО поліцейські також катували та принижували.

Загалом від початку масових акцій протесту в Білорусі понад 6 тисяч протестувальників були затримані. Під вартою їх утримували понад 10 діб. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Читайте також Ланцюги солідарності та мітинги: що відбувається в Білорусі 25 серпня

Представники правозахисного центру "Весна", Білоруського Гельсінського комітету, Всесвітньої організації проти тортур і Міжнародної федерації за права людини звернулися до спеціального доповідача ООН з тортур. Вони закликають втрутитися в ситуацію в Білорусі через жорстоке придушення мирних протестів.

За даними правозахисників, факти катувань і жорстокого поводження є системними, адже співробітників правоохоронних органів готували до таких репресій проти людей.

Загалом з 12 по 20 білоруські правозахисні організації отримали свідчення більше, ніж 450 жертв. Побиття та тортури активістів підтверджені доказами. Також записано понад 100 відеоінтерв'ю.

Попри численні заяви про злочини, які скоюють правоохоронці, Слідчий комітет наразі не порушив ще жодної кримінальної справи. Відтак жодного з поліцейських, причетних до злочинів, не затримали та не звільнили зі своїх посад.

У зв'язку з цим правозахисники просять доповідача ООН:

приїхати з візитом у Білорусь;

поширити заяву, яка засуджує масштабні та систематичні катування і принизливе поводження із затриманими, а також закликати одразу припинити ці порушення.

закликати уряд Білорусі ефективно розслідувати всі факти катувань чи жорстокого поводження і притягнути винних до відповідальності.

У їхній заяві також мовиться, що Рада з прав людина має скликати спеціальну сесію, присвячену ситуації в Білорусі. Мета – з'ясувати всі обставини та факти серйозних порушень прав людини, скоєних до, під час чи після президентських виборів.

Протести в Білорусі: що відомо