Ланцюги солідарності та мітинги: що відбувається в Білорусі 25 серпня
Вже сімнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Білоруси об'єднались у ланцюги солідарності 25 серпня у різних куточках країни. Окрім цього, правозахисники закликали ООН втрутитись у ситуацію із насиллям у Білорусі.
Про те, що відбувається в 17-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Протести тривають
25 серпня у Мінську люди вишикувались у ланцюги солідарності. Акції солідарності проходять у різних куточках країни. У столиці вийшли працівники 6 міської лікарні. Вони тримали плакати з написами "Ми проти насилля" та "Квіти краще куль". Крім цього, протестували співробітники Національного художнього музею.
Міліція закликала всіх протестувальників розійтись.
Дивіться ідео, де люди об'єднались у ланцюг солідарності у Мінську:
Білоруські лікарі протестують / Фото TUY.by
Акція солідарності біля ТЦ "Автозапчастини" / Фото TUT.by
Неподалік Комаровського ринку почали підготовку до вечірнього мітингу "За мир, стабільність і безпечність рідної Білорусі". Наразі на місці встановлюють державні прапори.
Біля Міносвіти Білорусі збираються вчителі. Вони обурені заявою Олександра Лукашенка про те, що "ті, хто не розділяють державну ідеологію, в школі працювати не повинні".
Вчителі зібрались біля Міносвіти Білорусі / Фото TUT.by
Невідомі люди в чорному зняли з одного з будинків в ЖК "Мінськ Світ" величезний біло-червоний прапор. За словами очевидця, люди обдзвонювали квартири і просили відкрити під'їзд. Після цього вийшли на загальний балкон і зняли прапор.
Люди зняли з будинку білоруський прапор, відео:
У Мінську на проспекті Незалежності зафіксували колону військової техніки. На вулиці їдуть вантажівки, водомети, автозаки та військові машини із колючим дротом.
Військова техніка у Мінську, відео:
Координаційну раду Білорусі визнали неконституційною
Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич 25 серпня назвав створення Координаційної ради опозиції неконституційним. Суддя стверджує, що Конституція Білорусі не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів.
Напередодні двох членів Координаційної Ради затримали у Мінську.
У Білорусі поховали протестувальника, якого знайшли повішаним
У містечку Молодечно 25 серпня попрощались із загиблим Микитою Кривцовим. 28-річний Кривцов зник у Мінську під час масових протестів 12 серпня. Його знайшли повішаним у лісопосадці 22 серпня. За версією слідства, протестувальник вчинив самогубство, однак рідні хлопця у це не вірять.
Похорон Микити Кривцова / Фото "Радіо Свобода"
Прощання із повішаним протестувальником / Фото "Єврорадіо"
Головне про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.
- Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Поранень зазнали більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
Дивіться відео з підсумками 13 – 16 дня протестів у Білорусі: