Вже сімнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Білоруси об'єднались у ланцюги солідарності 25 серпня у різних куточках країни. Окрім цього, правозахисники закликали ООН втрутитись у ситуацію із насиллям у Білорусі.

Про те, що відбувається в 17-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести тривають

25 серпня у Мінську люди вишикувались у ланцюги солідарності. Акції солідарності проходять у різних куточках країни. У столиці вийшли працівники 6 міської лікарні. Вони тримали плакати з написами "Ми проти насилля" та "Квіти краще куль". Крім цього, протестували співробітники Національного художнього музею.

Міліція закликала всіх протестувальників розійтись.

Дивіться ідео, де люди об'єднались у ланцюг солідарності у Мінську:



Білоруські лікарі протестують / Фото TUY.by



Акція солідарності біля ТЦ "Автозапчастини" / Фото TUT.by

Неподалік Комаровського ринку почали підготовку до вечірнього мітингу "За мир, стабільність і безпечність рідної Білорусі". Наразі на місці встановлюють державні прапори.

Біля Міносвіти Білорусі збираються вчителі. Вони обурені заявою Олександра Лукашенка про те, що "ті, хто не розділяють державну ідеологію, в школі працювати не повинні".



Вчителі зібрались біля Міносвіти Білорусі / Фото TUT.by

Невідомі люди в чорному зняли з одного з будинків в ЖК "Мінськ Світ" величезний біло-червоний прапор. За словами очевидця, люди обдзвонювали квартири і просили відкрити під'їзд. Після цього вийшли на загальний балкон і зняли прапор.

Люди зняли з будинку білоруський прапор, відео:

У Мінську на проспекті Незалежності зафіксували колону військової техніки. На вулиці їдуть вантажівки, водомети, автозаки та військові машини із колючим дротом.

Військова техніка у Мінську, відео:

Координаційну раду Білорусі визнали неконституційною

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич 25 серпня назвав створення Координаційної ради опозиції неконституційним. Суддя стверджує, що Конституція Білорусі не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів.

Напередодні двох членів Координаційної Ради затримали у Мінську.

У Білорусі поховали протестувальника, якого знайшли повішаним

У містечку Молодечно 25 серпня попрощались із загиблим Микитою Кривцовим. 28-річний Кривцов зник у Мінську під час масових протестів 12 серпня. Його знайшли повішаним у лісопосадці 22 серпня. За версією слідства, протестувальник вчинив самогубство, однак рідні хлопця у це не вірять.



Похорон Микити Кривцова / Фото "Радіо Свобода"



Прощання із повішаним протестувальником / Фото "Єврорадіо"

Головне про протести у Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.

Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.

Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.

У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.

Поранень зазнали більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк .

. Опозиція створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.

Дивіться відео з підсумками 13 – 16 дня протестів у Білорусі: