Понад 6 мільярдів гривень на ЗСУ: Кличко показав, як кияни допомагають наближати перемогу

З бюджету Києва вже виділено 6,2 мільярда гривень на допомогу захисникам. На позачерговій сесії Київради 26 жовтня майже 1,5 мільярда гривень громада столиці спрямувала на потреби ЗСУ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і показав у відео, на що саме витрачається допомога киян.

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"Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам. Практично на кожному засіданні Київради ми виділяємо кошти силам безпеки та оборони. Цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 мільярда гривень. З яких 1,2 мільярда виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня", – повідомив Віталій Кличко.

На сесії Київради 26 жовтня ще майже 1,5 мільярда виділено на потреби захисників. З них 300 мільйонів додано на фінансування програми "Захисник Києва", зазначив мер.

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Також, за його словами, столиця залучає від партнерів і передає бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються.

Зокрема, у відео, яке показав Віталій Кличко, зазначено, що Київ вже залучив від партнерів та передав захисникам:

169 автомобілів,

60 дронів,

2400 бронежилетів,

2400 аптечок,

а також медобладнання, медикаменти, харчі тощо.

З лютого 2022 року Київ спрямував уже понад 4,8 мільярда гривень на підтримку військових. З них майже 3,5 мільярда гривень – кошти на озброєння, спорядження, дрони, техніку військовим на передовій. Також 800 мільйонів гривень спрямовано на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям, 500 мільйонів гривень – на придбання квартир для захисників і їх сімей, 800 мільйонів гривень – на спорудження фортифікаційних споруд.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював проведення позачергового засідання Київради 26 жовтня, головним питанням якого було виділення додаткових 1,5 мільярда гривень на потреби захисників.

Також повідомлялося, що близько мільярда гривень, які були виділені на позачерговій сесії Київради, буде спрямовано на потреби Морської піхоти ЗСУ. Про це написав у своєму телеграм-каналі командир групи аеророзвідки з позивним Мадяр.