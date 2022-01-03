Понад 6 мільйонів заявок: скільки "ковідних тисяч" уже витратили українці

У Міністерстві цифрової трансформації України прозвітували про кількість осіб, які вже отримали й використали свою "ковідну тисячу". Українці отримали гроші за повну вакцинацію.

Про це у своєму телеграмі написав очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що у Дії зареєструвались уже 13 мільйонів унікальних користувачів.

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Скільки українців уже витратили 1000 за вакцинацію

У грудні у Дії запустили наймасовішу послугу в історії України — єПідтримка. Завдяки цьому українці змогли лише в декілька кліків отримати 1 000 гривень і витратити їх на книги, кіно, театр.

Станом на 2 січня, Федоров прозвітував про такі результати всього за 3 тижні:

7,3 мільйона відкритих карт єПідтримка в банках;

6,1 мільйона заявок на отримання виплати в Дії;

638 мільйонів гривень уже витратили українці.

"Для українців Дія – це спосіб загального спілкування з державою в кілька кліків, приклад здорової комунікації між людьми і державою. Для мене, як менеджера, Дія – це можливість зробити проєкт, який точно увійде в історію України", – переконаний Федоров.

Він додав, що Дія об'єднала круту команду професіоналів. А головна мета проєкту – створити найзручнішу державу в світі у сфері отримання послуг.

Додаток "Дія": що варто знати

Як розповів Федоров, за 2021 рік Дія виросла більше, ніж у 5 разів.

Зараз щодня кількість нових користувачів становить 50 – 70 тисяч.

Наразі у додатку "Дія" для користувачів є доступ до 15 документів.

Порталом "Дія" станом на січень 2022 року користуються 12 мільйонів українців. У різних сферах доступні 72 державні послуги.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Щойно пройшли позначку 13 мільйонів унікальних користувачів Дії.

За 2021 рік ми зросли більше ніж у 5 разів. Зараз щоденний приріст нових користувачів плюс 50 – 70 тисяч. Це шалені темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу.

У додатку зараз 15 документів та 9 послуг. Всі користуються COVID-сертифікатами, водійськими, сплачують податки.



Для українців Дія — це спосіб спілкування з державою у кілька кліків, приклад здорової комунікації між людиною та державою. Для мене як менеджера Дія – це можливість зробити проєкт, який точно увійде в історію України.



Дію приймають понад 1800 організацій по всій країні. Порталом Дія також користуються 12 млн. українців. 72 держпослуги онлайн у різних сферах вже доступні для кожного.



У грудні запустили у Дії наймасовішу послугу в історії України — є Підтримка. Наша команда розробила технічну частину реалізації ініціативи Президента. Для того, щоб ви могли в кілька кліків отримати 1000 грн і витратити її на книги, кіно, театр.



Результати лише за три тижні: 7,3 млн – відкритих карт є Підтримка в банках; 6,1 млн – заявок на отримання виплат у Дії; 638 млн грн – вже витратили українці. Пройдений етап для Дії є лише частиною нашої глобальної візії.



Ми впевнено рухаємось за планом. Дія об'єднала круту команду професіоналів заради однієї мети — створити найзручнішу державу у світі з точки зору отримання послуг.