Раніше Туреччина, яка підтримує Азербайджан, відправила у Нагірний Карабах 1 200 сирійських бойовиків. Однак станом на 4 жовтня вже понад 60 найманців загинули під час бойових дій.

Загалом 64 смерті серед сирійських бойовиків зафіксувала Наглядова рада з прав людини в Сирії. Про це повідомляє "Голос Америки".

Що було раніше Прем'єр Вірменії Пашинян не виключив введення миротворців РФ у Нагірний Карабах

За минулі дві доби щонайменше 36 сирійців були вбиті в ході зіткнень. Так, кількість загиблих бойовиків зросла з 28 до 64.

Що відомо про сирійських найманців у Нагірному Карабасі

Раніше авторитетні ЗМІ поширювали інформацію, що Туреччина вербує та перекидає сирійських найманців у Нагірний Карабах. Там вони мають воювати на боці Азербайджану, який підтримує Туреччина.

За таку роботу Туреччина нібито пропонувала 1,5 тисячі доларів на місяць. Дехто з бойовиків підписали контракт через непогане фінансування.

Водночас, коли Вірменія звинуватила Туреччину у відправці сирійських бойовиків у Нагірний Карабах, Анкара і Баку заперечили ці звинувачення.

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Чию підтримку у конфлікті мають Вірменія та Азербайджан

Раніше Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Офіційна Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.

заявила про готовність підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Офіційна Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху. Натомість Росія та її очільник Володимир Путін вже висловив підтримку Вірменії. Очільник Кремля допомагає вірменам, зокрема й військово.

та її очільник Володимир Путін вже висловив підтримку Вірменії. Очільник Кремля допомагає вірменам, зокрема й військово. Міністерство закордонних справ України підтримує територіальну цілісність Азербайджану. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що під час окупації Криму на війни на Донбасі, яку розв'язала Росія, Азербайджан підтримав Україну.

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