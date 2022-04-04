Понад 7 тисяч відомостей про воєнні злочини Росії надійшли на спецпортал, – Венедіктова

Прокурори, СБУ та всі слідчі органи працюють над тим, аби зафіксувати усі злочини там, де нещодавно були бої. Українці самі розповідають про злодіяння агресора на спеціальному порталі.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона проінформувала про те, куди можна звернутись задля зв'язку з правоохоронними органами.

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В Україні працює спеціальний онлайн-портал

В нас працює спеціальний портал, загальнодержавний хаб, з яким працюємо ми, Міжнародний кримінальний суд, Міністерство закордонних справ з судом ООН, Міністерство юстиції з судом ЄСПЛ. Там всі громадяни можуть надавати свої відомості про воєнні злочини,

– розповіла Венедіктова.

Наразі таких повідомлень надійшло близько 7 тисяч. Розповісти про скоєні окупантами злодіяння можна тут.

Має бути фіксація, яка потім буде прийнята судом

Венедіктова наголосила, що такі повідомлення важливі, адже має бути така фіксація, яку потім прийме суд. Докази мають бути певним чином зібрані, а на порталі діє необхідний алгоритм. Ще одна перевага – портал абсолютно захищений.

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