Більш ніж 1,11 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро" у Києві надійшли до державного бюджету. Переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності.

Починаючи з моменту оголошення результатів аукціону переможця відкритих торгів та гроші перевіряли компетентні органи на відповідність вимогам чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України.

Раніше АМКУ дозволив переможцю аукціону купити готель "Дніпро"

А 14 вересня до державного бюджету надійшли понад 1,11 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро", аукціон якого 15 липня провів ФДМУ,

– йдеться у повідомленні.

До слова, від початку 2020 року Фонд провів 1 548 аукціонів на загальну суму майже 2 мільярди гривень.

Приватизація готелю "Дніпро": що відомо

У липні 2020 року відбувся аукціон з продажу готелю "Дніпро".

Переможцем аукціону стало ТОВ "Смартленд". Компанія купила готель за 1 111 111 222,22 гривні.

"Смартленд" мали перевірити на доброчесність. Зокрема, чи не здійснюється придбання за гроші агресора.

Антимонопольний комітет порушень та загроз для конкурентного середовища не виявив.

На сплату грошей переможцю конкурсу виділили 30 днів.

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