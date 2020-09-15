Понад мільярд гривень від продажу готелю "Дніпро" вже у бюджеті
Більш ніж 1,11 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро" у Києві надійшли до державного бюджету. Переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності.
Починаючи з моменту оголошення результатів аукціону переможця відкритих торгів та гроші перевіряли компетентні органи на відповідність вимогам чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України.
Раніше АМКУ дозволив переможцю аукціону купити готель "Дніпро"
А 14 вересня до державного бюджету надійшли понад 1,11 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро", аукціон якого 15 липня провів ФДМУ,
– йдеться у повідомленні.
До слова, від початку 2020 року Фонд провів 1 548 аукціонів на загальну суму майже 2 мільярди гривень.
Приватизація готелю "Дніпро": що відомо
- У липні 2020 року відбувся аукціон з продажу готелю "Дніпро".
- Переможцем аукціону стало ТОВ "Смартленд". Компанія купила готель за 1 111 111 222,22 гривні.
- "Смартленд" мали перевірити на доброчесність. Зокрема, чи не здійснюється придбання за гроші агресора.
- Антимонопольний комітет порушень та загроз для конкурентного середовища не виявив.
- На сплату грошей переможцю конкурсу виділили 30 днів.
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