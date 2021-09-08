Понад половину зароблених за останні 10 років грошей металурги вклали в модернізацію виробництв

Українські компанії гірничо-металургійного сектора реінвестували в модернізацію, а також в розширення виробничих потужностей від 50% до 80% зароблених за останні 10 років грошей.

Таку оцінку озвучив інвестиційний аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун в інтерв'ю

Аналітик розповів, що сумарно за останні 10 років найбільші українські металургійні компанії, такі як "Метінвест", Ferrexpo або АМКР, витратили на капвкладення від 54% до 81% зароблених грошей. У той же час, за його розрахунками, за ті ж 10 років на дивіденди українські металурги витратили від 15% до 24% ОДП.

Також Хорошун порівняв капітальні вкладення українських компаній та їх російських конкурентів. Він зазначив, що частка інвестицій українських металургів щодо їх заробітку значно вище, ніж в РФ.

"Українські металурги вкладають більшу частку зароблених грошей, ніж російські конкуренти, а на дивіденди витрачають менше. Але росіяни після розпаду СРСР стартували з більш розвинених і більш прибуткових потужностей, тому в українських металургів залишається більше можливостей для інвестицій в майбутньому", – пояснив він.

Важливо враховувати і можливості кожної компанії, каже аналітик, тобто скільки вона заробляє, адже за останні 10 років українські металурги інвестували 54-81% зароблених грошей. На його думку, більш об'ємні інвестиції були б пов'язані з високими ризиками дефолту за позиковими коштами.

Вартість позикового капіталу для українських компаній часто вища, ніж для конкурентів, тому інвестиційна активність підприємств обмежена і цим фактором, пояснив Хорошун.