Понад 200 випадків порушення карантину зафіксували на Київщині за добу

В Україні діють карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. За останню добу правоохоронці Київської області зафіксували понад 200 випадків порушення карантину.

Протягом доби поліцейські встановили 234 випадки порушення карантинних обмежень, повідомляє УНН. Читайте також Звільнення під час карантину: чи законні дії роботодавця За словами голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, на Київщині закрили 74 торгівельних ринків, окрім оптових.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу