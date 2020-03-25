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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Понад 200 випадків порушення карантину зафіксували на Київщині за добу

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      Поліція зафіксувала 234 порушення карантину / ukrinform.ua

      В Україні діють карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. За останню добу правоохоронці Київської області зафіксували понад 200 випадків порушення карантину.

      Протягом доби поліцейські встановили 234 випадки порушення карантинних обмежень, повідомляє УНН.

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      За словами голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, на Київщині закрили 74 торгівельних ринків, окрім оптових. 

      коронавірус
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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