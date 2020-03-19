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      Понад 2,5 тисячі українців хочуть повернутися з Німеччини, квитки на перший рейс розкупили

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      Українці, які застрягли на німецько-польському кордоні, 19 березня повернуться до України / ukrinform.ua

      Посол України Андрій Мельник повідомив, що у Німеччині понад 2,5 тисячі українських громадян висловили бажання повернутися додому. Хоча з Берліна здійснюватимуть нерегулярні рейси до Києва, квитки на перший такий уже розкупили.

      Наразі українське посольство працює над можливістю залізничного сполучення Німеччини і України через Польщу, розповів Андрій Мельник "Укрінформу".

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      Дипломати домовилися з компанією Sky Up про організацію двох авіарейсів з Берліна до Києва – у суботу, 21 березня, і понеділок, 23-го. Втім квитки на перший рейс миттєво розкупили.

      Також вдалося домовитися про рейс з авіаперевізником МАУ. Ціни на квитки становлять 169 євро або близько 5 тисяч гривень за курсом на 19 березня.

      Крім того, Мельник розповів про долю 46 українців, які застрягли на німецько-польському кордоні. Їх розмістили у хостелі Франкфурта-на-Одері, а опісля вони вирушать до України через Угорщину.

      До слова, саме через Угорщину і радять повертатися українським автомобілістам. Глава МЗС Дмитро Кулеба домовився з угорською владою, що пункт пропуску Геґєшгалом-Нікельсдорф на кордоні з Австрією залишатиметься відкритим для українців щоночі у період між 21 годиною вечора і 5-ою ранку.

      Що відомо про нерегулярні рейси, якими можуть повернутися українці?Попри закриття регулярного авіасполучення, українська влада створила транспортні хаби для можливості повернення українців додому. Такими є Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс.

      Згодом також було вирішено залишити нерегулярні рейси, якими українці зможуть повернутися з цілої низки країн і міст. Повний список – за посиланням.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: SkyUp МАУ авіація Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 МЗС України Новини України
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