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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Понад 50% українців не знають, хто обраний від їхнього округу по "мажоритарці"

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      Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі. Найменше про свого мажоритарника знають виборці "Батьківщини".

      49,4% виборців поняття не мають, хто ж переміг на парламентських виборах від партії Юлії Тимошенко.

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      Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4% їхнього електорату.


      Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4%

      Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%.


      Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%

      Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників від цієї політсили.


      Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників

      48, 1% виборців "Слуги народу" раді, що їхні обранці раніше не займались політикою. Законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22%.

      Дані: Демократичні ініціативи

      Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

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      Теги: Новини України Статистика Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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