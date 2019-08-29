Понад 50% українців не знають, хто обраний від їхнього округу по "мажоритарці"
Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі. Найменше про свого мажоритарника знають виборці "Батьківщини".
49,4% виборців поняття не мають, хто ж переміг на парламентських виборах від партії Юлії Тимошенко.
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Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4% їхнього електорату.
Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4%
Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%.
Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%
Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників від цієї політсили.
Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників
48, 1% виборців "Слуги народу" раді, що їхні обранці раніше не займались політикою. Законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22%.
Дані: Демократичні ініціативи
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