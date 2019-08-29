Понад 50% українців не знають, хто обраний від їхнього округу по "мажоритарці"

Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі. Найменше про свого мажоритарника знають виборці "Батьківщини".

49,4% виборців поняття не мають, хто ж переміг на парламентських виборах від партії Юлії Тимошенко.

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Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4% їхнього електорату.



Не знають мажоритарників від "Опозиційної платформи – За життя" 43,4%

Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%.



Незвідність "Слуг народу" у мажоритарних округах – понад 40%

Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників від цієї політсили.



Кожен четвертий прихильник "Європейської солідарності" не знає переможців мажоритарників

48, 1% виборців "Слуги народу" раді, що їхні обранці раніше не займались політикою. Законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22%.

Дані: Демократичні ініціативи

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