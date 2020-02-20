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      Понад 80% українців отримують пенсію, нижчу від фактичного прожиткового мінімуму

      -
      Фейсбук Мінсоцполітики / msp.gov.ua

      У Мінсоцполітики заявили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.

      Про стан матеріального забезпечення людей похилого віку заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, інформує пресслужба відомства.

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      82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму, що є ключовою проблемою яка потребує вирішення,
      – зазначила Ненюченко.

      За її словами, основною причиною низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість. Ненюченко також додала, що неналежне державне регулювання інклюзивності та доступних послуг позбавляє людей похилого віку можливості вести повноцінне життя та бути частиною соціуму.

      Зверніть увагу! Прожитковий мінімум в Україні наразі становить 2 тисячі 102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищити – у липні та грудні. Однак невідомо, яким він буде після підвищення.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Пенсія Міністерство соціальної політики
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