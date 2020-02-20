Понад 80% українців отримують пенсію, нижчу від фактичного прожиткового мінімуму

У Мінсоцполітики заявили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.

Про стан матеріального забезпечення людей похилого віку заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, інформує пресслужба відомства.

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82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму, що є ключовою проблемою яка потребує вирішення,

– зазначила Ненюченко.

За її словами, основною причиною низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість. Ненюченко також додала, що неналежне державне регулювання інклюзивності та доступних послуг позбавляє людей похилого віку можливості вести повноцінне життя та бути частиною соціуму.

Зверніть увагу! Прожитковий мінімум в Україні наразі становить 2 тисячі 102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищити – у липні та грудні. Однак невідомо, яким він буде після підвищення.



Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу