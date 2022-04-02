Попасна, Золоте – там ворог прорватися не може, – Гайдай про оборону на Луганщині

На другий місяць війни Міноборони Росії відкрито заявляє, що зараз їхнім пріоритетом є повне захоплення двох східних областей України. Один із найзапекліших і найскладніших напрямків бойових дій – Луганщина.

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай дав розлоге інтерв'ю Суспільному. Посадовець, зокрема, детально розповів про актуальну ситуацію в області.

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Актуальна ситуація в Луганській області

За словами Гайдая, Луганська область загалом перебуває під надійним захистом українських сил.

Там, де Попасна, Золоте – лінія оборони вибудувана давно. Другий місяць вони (росіяни – ред. 24 канал) б'ють з усього, що є, але прорватись там не можуть,

– підкреслив голова Луганської військово-цивільної адміністрації.

Очільник області зазначив, що ворог наразі накопичує техніку та особовий склад, зокрема вже підтягнув чеченців, свіжо мобілізованих та росіян. "Думаю, декілька днів, доки будуть чекати техніку і людей, будуть "утюжити" всі наші міста", – додав Гайдай.

Голова військово-цивільної адміністрації також наголосив, що в області очікують декілька хвиль наступу. Першою стануть свіжо мобілізовані, звичайні роботяги, другою – так звані "ЛНРівці" і чеченці, а вже третьою – росіяни.

Інтерв'ю Сергія Гайдая Суспільному: дивіться відео

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