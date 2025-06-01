Попередньо, збитки ворога – 2 мільярди доларів, – джерела про удар по авіації Росії

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. За попередньою інформацією, збитки ворога становлять понад 2 мільярди доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

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СБУ проводить унікальну операцію

За словами джерел, зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії.

Зокрема, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі атакують українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 мільярди доларів,

– повідомляють джерела.

Ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина".

Також джерела поділилися відео масштабної пожежі на аеродромі "Белая", на якому чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка та його коментарі щодо "бавовни".

СБУ проводить спецоперацію "Павутина": дивіться відео

Варто зазначити, що аеродром "Белая" розташований в Іркутській області, на відстані понад 4500 кілометрів від українського кордону, а аеродром "Оленья" – приблизно за 1800 кілометрів.