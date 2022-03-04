Попереду дуже складний період: нам потрібні сила й витримка, – Резніков
Джерело:Олексій Резніков
Резніков каже, що всі українці є стомленими і наляканими через напад Росії. Попереду всіх чекає складний період, але перемога за нами.
Україна шокована втратами і нам знадобиться ще багато сил і витримки. Про це повідомив Міністр оборони 4 березня.
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Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки,
– каже Резніков.
Міністр оборони додає, що українці – неймовірні. Ворог – спантеличений і наляканий силою наших людей. "Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається".