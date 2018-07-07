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Попередження про грози та шквали в Україні, а також надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Попередження про негоду
Попередження про негоду / Daria Nepriakhina

В суботу, 7 липня, у багатьох регіонах України прогнозуються грози і шквальний вітер, а також надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляється в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Зазначається, що погіршення погодних умов слід очікувати у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с.

Надзвичайний (5 клас) пожежної небезпеки спостерігатиметься 7-9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей, в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

При дуже сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку,
– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 8-9 липня в зв'язку з очікуваними сильними опадами на річках басейнів Прута та Сірет, а також на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області, прогнозується підйом рівня води.

Теги: Новини України Негода в Україні Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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