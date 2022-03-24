Попри обстріли та атаки окупантів, на Дніпропетровщині стартувала посівна

У Дніпропетровській області розпочались весняно-польові роботи. Попри жорстокі атаки окупантів, аграрії розпушують та підживлюють ґрунт та готуються до засіву злакових та бобових культур.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що посівна триватиме до кінця весни – початку літа. Загалом працюватимуть на понад 1 мільйоні гектарів поля.

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Із весняною посівною не забарилися. Тільки-но дозволила погода, аграрії вийшли у поле. Спочатку засіють ярий ячмінь, горох, овес. У першій половині квітня візьмуться за соняшник, а після – за кукурудзу,

– розповів директор інституту зернових культур Владислав Черчель.

У планах аграріїв на 2022 рік є засіяти ярим ячменем 140 тисяч гектарів поля, соняшником – 600, кукурудзою – 300. Засіви вже розпочали на Нікопольщині. На території решти області наразі обробляють ґрунт. Його розпушують, аби зберегти вологу на полях.

На Дніпропетровщині на понад 600 тисяч гектарів поля ростуть озимі пшениця, ячмінь, жито. За попередніми даними, ці культури гарно перезимували та перебувають у доброму та задовільному стані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що одне з головних завдань уряду наразі – проведення посівної у тих регіонах, де немає активних бойових дій.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що через війну в багатьох країнах може бути голод, оскільки Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства.

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