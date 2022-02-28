Попри репресії: відео протестів у Білорусі проти війни Росії

У Білорусі люди вийшли на протести проти російського вторгнення в Україну та використання Білорусі як плацдарму для агресії.

Росія продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Окупанти цинічно обстрілюють Україну з білоруської території, а тепер ще й можуть залучити збройні сили Білорусі. Таку ймовірність висока.

Деталі Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, – Генштаб ЗСУ

Однак, самі білоруси виступають проти війни Росії з Україною й вийшли на протести проти варварських дій Путіна та Лукашенка.

У неділю, 27 лютого, у Білорусі пройшов конституційний референдум, де громадяни мали відповісти на запитання: "чи приймають вони зміни та доповнення до Конституції Білорусі". В мережі люди масово публікували зіпсовані бланки та написи у підтримку українському народу.

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