Президент України Володимир Зеленський прокоментував зрив перемир'я на Донбасі 6 вересня з боку російських найманців. Глава держави зазначив, що впродовж 41 доби на Донбасі зберігалася "тиша", а це вже перемога.

Наразі кожен факт порушення режиму припинення вогню на Донбасі детально розбирають, розповів Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами в Хмельницькій області. Про це пише 24 канал.

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Президент підкреслив, що, починаючи з 27 липня, на Донбасі не було зафіксовано прицільних обстрілів. Водночас і після двох обстрілів 6 вересня, коли загинув український військовий, обстрілів знову не було.

Ви всі знаєте, що 42 дні була тиша – я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день, якщо чесно, не було. У сорок другий день ми втратили людину, ми опрацьовуємо й розбираємо наразі деталі, що конкретно сталося,

– наголосив глава держави.

Він зазначив, що тепер до кожного такого випадку є "особливе ставлення". Мовляв, загибель військових для української влади є дуже важливим моментом.

"Ми по деталях розбираємо кожен епізод. На жаль, втратили людину, мої співчуття всім рідним і близьким. Після цього зараз у нас знову немає бойових втрат, і, слава Богу, зараз немає обстрілів", – резюмував Володимир Зеленський.

Коротко про перемир'я і його зрив: