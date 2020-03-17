Попри карантин дороги в Україні будуватимуть

Роботи з будівництва та ремонту доріг в Україні не скасовують. Попри запровадження карантину через коронавірус Укравтодор працює у штатному режимі.

Дорожні роботи, які розпочали ще наприкінці лютого, не скасовуватимуть через запровадження обмежувальних заходів. Про це повідомили у фейсбуці Укравтодору.

Читайте також Хто і як слідкуватиме за транспортом на час карантину

Ми хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі,

– мовиться у повідомленні.

В Укравтодорі додали, що наявність карантину грає на користь дорожникам – адже зменшується рух на дорогах.

Підрядникам рекомендують пояснювати працівникам, як вберегтися від коронавірусу та проводити моніторинг стану їхнього самопочуття. Крім цього, робітників, які беруть участь у будівництві та ремонті доріг, мають забезпечити засобами дезінфекції.

У Державному агентстві автомобільних доріг також додали, що частину своїх працівників, які безпосередньо не беруть участі у ремонті, планують перевести на роботу з дому.



Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

Основне про карантин в Україні

В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

– з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинила авіасполучення .

Тимчасово зупиняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

у Києві, Харкові та Дніпрі. Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу