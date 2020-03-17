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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Попри карантин дороги в Україні будуватимуть

      - Читать новость на русском
      Дороги в Україні будуватимуть / tsn.ua

      Роботи з будівництва та ремонту доріг в Україні не скасовують. Попри запровадження карантину через коронавірус Укравтодор працює у штатному режимі.

      Дорожні роботи, які розпочали ще наприкінці лютого, не скасовуватимуть через запровадження обмежувальних заходів. Про це повідомили у фейсбуці Укравтодору.

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      Ми хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі,
      – мовиться у повідомленні.

      В Укравтодорі додали, що наявність карантину грає на користь дорожникам – адже зменшується рух на дорогах.

      Підрядникам рекомендують пояснювати працівникам, як вберегтися від коронавірусу та проводити моніторинг стану їхнього самопочуття. Крім цього, робітників, які беруть участь у будівництві та ремонті доріг, мають забезпечити засобами дезінфекції.

      У Державному агентстві автомобільних доріг також додали, що частину своїх працівників, які безпосередньо не беруть участі у ремонті, планують перевести на роботу з дому.

       

      ремонт доріг перелік будівництво доріг 2020 в Україні список доріг
      Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

      Основне про карантин в Україні

      • В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинила авіасполучення.
      • Тимчасово зупиняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
      • З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.

      Коронавірус обмеження
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Дороги Укравтодор
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