Попри карантин у Харкові відкрився ресторан: відео

У Харкові відкрився ресторан та попри жорсткі карантинні обмеження приймає відвідувачів. Це підтверджують відеозаписи, який один із відвідувачів опублікував у мережі.

У ресторані Osteria il Tartufo, що у Харкові, ввечері 24 квітня відбувся банкет. Відео зі святкування в інстаграмі оприлюднив один із відвідувачів закладу.

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На ньому відвідувачі уточнюють, що поки Європа закрита, їм доводиться відпочивати в Харкові.

Як реагують користувачі мережі

Вони висловлюють своє обурення. Користувачі зазначають, що попри великі втрати інших закладів, ресторан приймає гостей. А цим порушує карантинні обмеження, які діють до 11 травня.

Крім того, люди критикують поліцію за бездіяльність. Вони закликають щонайшвидше відреагувати на ситуацію, наклавши на ресторан штраф.

Дехто припускає, що цей заклад не поодинокий випадок порушення карантину у Харкові.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. За порушення обмежень передбачені штрафи.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу