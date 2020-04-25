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      Попри карантин у Харкові відкрився ресторан: відео

      -
      У Харкові попри карантин відкрився ресторан: відео
      Попри карантин у Харкові відкрився ресторан / iltartufo.com.ua

      У Харкові відкрився ресторан та попри жорсткі карантинні обмеження приймає відвідувачів. Це підтверджують відеозаписи, який один із відвідувачів опублікував у мережі.

      У ресторані Osteria il Tartufo, що у Харкові, ввечері 24 квітня відбувся банкет. Відео зі святкування в інстаграмі оприлюднив один із відвідувачів закладу.

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      На ньому відвідувачі уточнюють, що поки Європа закрита, їм доводиться відпочивати в Харкові.

      Як реагують користувачі мережі

      • Вони висловлюють своє обурення. Користувачі зазначають, що попри великі втрати інших закладів, ресторан приймає гостей. А цим порушує карантинні обмеження, які діють до 11 травня.
      • Крім того, люди критикують поліцію за бездіяльність. Вони закликають щонайшвидше відреагувати на ситуацію, наклавши на ресторан штраф.
      • Дехто припускає, що цей заклад не поодинокий випадок порушення карантину у Харкові.

      Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. За порушення обмежень передбачені штрафи.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Харкова
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