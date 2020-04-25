Попри карантин у Харкові відкрився ресторан: відео
У Харкові відкрився ресторан та попри жорсткі карантинні обмеження приймає відвідувачів. Це підтверджують відеозаписи, який один із відвідувачів опублікував у мережі.
У ресторані Osteria il Tartufo, що у Харкові, ввечері 24 квітня відбувся банкет. Відео зі святкування в інстаграмі оприлюднив один із відвідувачів закладу.
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На ньому відвідувачі уточнюють, що поки Європа закрита, їм доводиться відпочивати в Харкові.
Як реагують користувачі мережі
- Вони висловлюють своє обурення. Користувачі зазначають, що попри великі втрати інших закладів, ресторан приймає гостей. А цим порушує карантинні обмеження, які діють до 11 травня.
- Крім того, люди критикують поліцію за бездіяльність. Вони закликають щонайшвидше відреагувати на ситуацію, наклавши на ресторан штраф.
- Дехто припускає, що цей заклад не поодинокий випадок порушення карантину у Харкові.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. За порушення обмежень передбачені штрафи.