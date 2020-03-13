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      Попри заборону масових зібрань: у Києві пройде Марш Патріотів

      - Читать новость на русском
      У Києві пройде "Марш Патріотів" / svidok.info

      У Києві 14 березня відбудеться марш ветеранів російсько-української війни – "Марш Патріотів". На ньому очікують кілька сотень учасників. Це попри те, що в Києві офіційно заборонено проводити заходи за участю понад 60 людей.

      Маршем вшанують День українського добровольця. Організатори заходу запевняють, що їхня ідея безпечна, а вони знають, як поділитися на невеликі підрозділи. Тому організатори в мережі активно запрошують українців приєднатися до маршу.

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      Ми добровільно стали на захист своєї країни на фронті і в тилу, і ми не дамо знищити нашу країну. На марші ми згадаємо загиблих побратимів. І нагадаємо всім, що ми є. І ми завжди готові захистити те, за що воювали,
      – написав у фейсбуці учасник заходу Гліб Бабіч.

      Він звернувся до людей із закликом приходити або приїжджати у столицю. 

      Зустріч охочих запланована на 14 березня, на 10:30 на Михайлівській площі в Києві. Учасники маршу планують пройти через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою й Алеєю Небесної Сотні.

      За словами Бабіча, військові добре знають, що таке заходи безпеки й організованість, а також – як поділитися велику групу людей на менші підрозділи.

      Вони також закликають усіх, хто має хоч найменшу підозру на хворобу, залишатися вдома. Це стосується людей похилого віку, людей з ослабленим імунітетом, з хронічними захворюваннями, і всіх, хто є в групі ризику, а також дітей.

      На марші будуть медики, однак людей просять брати зі собою антисептики та засоби індивідуального захисту.

      Організатором заходу є громадська організація "Справа Громад".

      Важливо! Київська міська державна адміністрація заборонила проводити у місті масові зібрання понад 60 людей. До таких заходів обіцяють опускати лише тих, хто пройшов температурний скринінг. Загалом по Україні діє заборона на масові зібрання понад 200 людей.

      Що відомо про День добровольця? Маршем вшанують День українського добровольця. Свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

      Що відомо про коронавірус в Україні

      • В Україні зафіксували 3 випадки зараження коронавірусом. Захворів чоловік з Чернівців, який подорожував Італією. Згодом – жінка пенсійного віку з Житомирської області та чоловік з Чернівецької області. 
      • Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем, які дають можливість виявити недугу. До кінця тижня кількість тестів повинна зрости ще на 5 тисяч.
      • 12 березня в Україні ввели карантин для запобігання поширення коронавірусу по всій країні. 


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Добровольці
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