Популярний у Дніпрі ведучий Олександр Усачов загинув у ДТП: фото

У Дніпрі ввечері 16 лютого сталася моторошна ДТП: автомобіль Audi на швидкості влетів у 3 пішоходів. На місці аварії загинув 30-річний Олександр Усачов – популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Його донька, яка також постраждала у ДТП, наразі перебуває в реанімації.

Про загибель ведучого пишуть його друзі та знайомі у соцмережах. Вони відзначають, що Олександр був дуже світлою і творчою людиною, займався організацією свят.

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Наша втрата – Саша Усачов. Для себе і не жив практично. Яскравий і творчий, добрий, фантастично чуйний. Його знала і любила вся дітвора… І не тільки дітвора,

– пише Володимир Мамченко.

Загиблий Олександр лише у січні цього року відсвяткував ювілей – йому виповнилося 30 років.



Ведучий Олександр Усачов загинув у ДТП в Дніпрі / фото з фейсбука

У страшній аварії також постраждала 4-річна донька ведучого Надія. Зараз вона перебуває у реанімації.

"У дитини перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Дівчинка виявилася носієм кардіостимулятора. Він працює стабільно. Дитина в реанімації. Її стан оцінюється, як важкий стабільний" , – розповів "Інформатору" завідувач приймального відділення Ігор Майденко.

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Що відомо про ДТП, у якій загинув ведучий Усачов?

Смертельна аварія трапилася ввечері 16 лютого на перехресті Слобожанського проспекту та Воронезької вулиці у Дніпрі. Автомобіль Audi втікав від поліції і в’їхав у трьох пішоходів, що збиралися перейти дорогу. Удар був такої сили, що люди відлетіли на кілька метрів убік. У результаті загинув Олександр Усачов, а його донька та ще один чоловік потрапили до лікарні.

Смертельна ДТП у Дніпрі: відео (18+)

Зауважимо, перед ДТП водій іномарки переслідували правоохоронці. Він перебував у розшуку за вимагання та грабежі, а в салоні авто разом з ним був викрадений чоловік. Втікаючи, зловмисник вилетів на узбіччя, де і збив пішоходів. Водія затримали на місці аварії. В автівці правоохоронці також знайшли вогнепальну зброю.



Затримання водія, що влаштував смертельну ДТП у Дніпрі