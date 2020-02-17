15:08
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ

      Популярний у Дніпрі ведучий Олександр Усачов загинув у ДТП: фото

      634 Читать новость на русском
      У ДТП в Дніпрі загинув ведучий Олександр Усачов / Колаж 24 каналу

      У Дніпрі ввечері 16 лютого сталася моторошна ДТП: автомобіль Audi на швидкості влетів у 3 пішоходів. На місці аварії загинув 30-річний Олександр Усачов – популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Його донька, яка також постраждала у ДТП, наразі перебуває в реанімації.

      Про загибель ведучого пишуть його друзі та знайомі у соцмережах. Вони відзначають, що Олександр був дуже світлою і творчою людиною, займався організацією свят.

      До теми: Члени злочинної банди у Дніпрі збили на смерть чоловіка, тікаючи від патрульних

      Наша втрата – Саша Усачов. Для себе і не жив практично. Яскравий і творчий, добрий, фантастично чуйний. Його знала і любила вся дітвора… І не тільки дітвора,
      – пише Володимир Мамченко.

      Загиблий Олександр лише у січні цього року відсвяткував ювілей – йому виповнилося 30 років.


      Ведучий Олександр Усачов загинув у ДТП в Дніпрі / фото з фейсбука

      У страшній аварії також постраждала 4-річна донька ведучого Надія. Зараз вона перебуває у реанімації.

      "У дитини перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Дівчинка виявилася носієм кардіостимулятора. Він працює стабільно. Дитина в реанімації. Її стан оцінюється, як важкий стабільний" , – розповів "Інформатору" завідувач приймального відділення Ігор Майденко.

      Читайте також: П'яний поліцейський-ексберкутівець під Києвом на смерть збив людину на переході: фото 18+

      Що відомо про ДТП, у якій загинув ведучий Усачов?

      Смертельна аварія трапилася ввечері 16 лютого на перехресті Слобожанського проспекту та Воронезької вулиці у Дніпрі. Автомобіль Audi втікав від поліції і в’їхав у трьох пішоходів, що збиралися перейти дорогу. Удар був такої сили, що люди відлетіли на кілька метрів убік. У результаті загинув Олександр Усачов, а його донька та ще один чоловік потрапили до лікарні.

      Смертельна ДТП у Дніпрі: відео (18+)

       

      Зауважимо, перед ДТП водій іномарки переслідували правоохоронці. Він перебував у розшуку за вимагання та грабежі, а в салоні авто разом з ним був викрадений чоловік. Втікаючи, зловмисник вилетів на узбіччя, де і збив пішоходів. Водія затримали на місці аварії. В автівці правоохоронці також знайшли вогнепальну зброю.


      Затримання водія, що влаштував смертельну ДТП у Дніпрі

      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
      сьогодні
      48693
      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Жертви Постраждалі Новини України Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Олімпіада в Україні: кому вигідно відновити проєкт Януковича
      Сергій Фурса 1103
      сьогодні , 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська 2378
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      777
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      217
      сьогодні , 13:42 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 2469
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук