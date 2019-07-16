"Пора домой": бійці ЗСУ яскраво потролили бойовиків на Донбасі – фото

Українські військові розповсюдили на позиціях ворога на окупованому Донбасі листівки, в яких проросійських бойовиків "запрошують до складу бригади "200-х".

Фото патріотичних листівок показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook.

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На позиції окупантів скинули патріотичні листівки з запрошенням в славетну 200 бригаду,

– написав він.

На листівках зображені загиблі ватажки проросійських бойовиків "ДНР" і є напис "До зустрічі!". На інших – вантажівка з написом "+200+", в якій перевозять тіла загиблих.

До слова, раніше Міністерство оборони України з посиланням на розвідку повідомило, що Росія перекидає на тимчасово окуповані території Донбасу додаткові снайперські підрозділи. Вони озброєні снайперськими гвинтівками іноземного виробництва. Усе це попри цинічні заяви Москви, що на Сході України нібито немає військових РФ, і вона не контролює бойовиків.