Порахувати втрати поки неможливо, – влада Харкова про наслідки обстрілів

Російські окупанти у понеділок, 28 лютого, масовано обстріляли житлові райони Харкова із "Градів", є загиблі й поранені, але поки точна кількість жертв невідома.

Про це в коментарі виданню повідомили мер Харкова Ігор Терехов та заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха. Терехов зазначив, що обстріли не припиняються.

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Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна. У нас поранені, і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових. Не знаю, чи це наступ,

– заявив мер.

Роман Семенуха повідомив, що зараз йдуть обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлополь, там живе понад 1 мільйон людей.

"Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ", – сказав заступник голови Харківської ОДА.

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