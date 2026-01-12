Ймовірно, листувався з ворожими спецслужбами: у поліції розповіли деталі про напад у школі Києва
У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва 14-річний хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем. Після цього він зачинився у вбиральні та ножем поранив собі руки й живіт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Читайте також У Києві в школі учень напав з ножем на вчительку й однокласника: що з постраждалими
Що відомо про інцидент у школі?
Правоохоронці встановили, що дев'ятикласник у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.
Попередньо, у неповнолітнього діагностували множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук та живота.
Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень,
– додали в поліції.
Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі нападник перебуває у лікарняному закладі, де йому надають необхідну медичну допомогу.