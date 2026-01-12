Ймовірно, листувався з ворожими спецслужбами: у поліції розповіли деталі про напад у школі Києва

У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва 14-річний хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем. Після цього він зачинився у вбиральні та ножем поранив собі руки й живіт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про інцидент у школі?

Правоохоронці встановили, що дев'ятикласник у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Попередньо, у неповнолітнього діагностували множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук та живота.

Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень,

– додали в поліції.

Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі нападник перебуває у лікарняному закладі, де йому надають необхідну медичну допомогу.