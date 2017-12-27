17:03
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Порошенка просять відкликати законопроект про Антикорупційний суд: названі причини

11:15, сьогодні 3500 Читать новость на русском

Організація по боротьбі з корупцією Transparency International закликає Президента України Петра Порошенка відкликати проект закону про Антикорупційний суд, а також внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це мовиться у повідомленні організації "Transparency International Україна".

Зазначимо, 26 грудня був опублікований текст законопроекту Порошенка про створення Антикорупційного суду.

Transparency International стверджує, що окремі положення законопроекту №7440 не відповідають останніми рекомендаціями Венеціанської комісії. Так, проект передбачає лише дорадчу роль Громадської ради міжнародних експертів, негативне рішення якої може проігнорувати Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Натомість Венеціанська комісія рекомендує надати міжнародним організаціям і донорам вирішальну роль у процесі добору суддів.

Читайте також: Найєм розкритикував законопроект про Антикорупційний суд

Також зазначається, що предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не покриває всі варіанти злочинів, підслідні Національному антикорупційному бюро, проте розширена до цілої низки злочинів, які розслідуватимуть поліція та Держбюро розслідувань. У свою чергу Венеціанська комісія чітко вказує, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Організація по боротьбі з корупцією також вказує на те, що проектом закону визначаються нереально високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Згідно з цими вимогами, кандидат, окрім стажу роботи і наукової діяльності, повинен мати досвід протидії та боротьби з корупцією в судових установах за кордоном.

"ТI Україна пропонує президенту України відкликати законопроект №7440 і внести доопрацьований з урахуванням вищевказаних рекомендацій Венеціанської комісії", – мовиться в повідомленні.

Теги: Новини України Новини політики САП Судді Петро Порошенко Антикорупційний суд НАБУ Законопроект Законодавство Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Людина, яка впливає на всі антикорупційні реформи в Україні – Крістофер Сміт
сьогодні, 17:02 Людина, яка впливає на всі антикорупційні реформи в Україні – Крістофер Сміт
Юрій Бутусов 3
Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
сьогодні, 14:57 Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
Олексій Чибісов 2249
Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
сьогодні, 13:42 Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
1839
Розпочався обмін заручниками з терористами
сьогодні, 15:52 Розпочався обмін заручниками з терористами "ДНР"
976
Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
сьогодні, 14:51 Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
2552
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Lexus протаранив зупинку громадського транспорту в Тернополі: є постраждалі
 12 грудня , 14:48
Канада хоче зняти обмеження на торгівлю зброєю із Україною, – Трюдо
 23 вересня , 15:50
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня , 11:25
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук