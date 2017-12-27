Порошенка просять відкликати законопроект про Антикорупційний суд: названі причини

Організація по боротьбі з корупцією Transparency International закликає Президента України Петра Порошенка відкликати проект закону про Антикорупційний суд, а також внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це мовиться у повідомленні організації "Transparency International Україна".

Зазначимо, 26 грудня був опублікований текст законопроекту Порошенка про створення Антикорупційного суду.

Transparency International стверджує, що окремі положення законопроекту №7440 не відповідають останніми рекомендаціями Венеціанської комісії. Так, проект передбачає лише дорадчу роль Громадської ради міжнародних експертів, негативне рішення якої може проігнорувати Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Натомість Венеціанська комісія рекомендує надати міжнародним організаціям і донорам вирішальну роль у процесі добору суддів.

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Також зазначається, що предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не покриває всі варіанти злочинів, підслідні Національному антикорупційному бюро, проте розширена до цілої низки злочинів, які розслідуватимуть поліція та Держбюро розслідувань. У свою чергу Венеціанська комісія чітко вказує, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Організація по боротьбі з корупцією також вказує на те, що проектом закону визначаються нереально високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Згідно з цими вимогами, кандидат, окрім стажу роботи і наукової діяльності, повинен мати досвід протидії та боротьби з корупцією в судових установах за кордоном.

"ТI Україна пропонує президенту України відкликати законопроект №7440 і внести доопрацьований з урахуванням вищевказаних рекомендацій Венеціанської комісії", – мовиться в повідомленні.