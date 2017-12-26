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З’явився текст законопроекту про Вищий антикорупційний суд: що пропонує Порошенко

20:13, 26 грудня 831 Читать новость на русском
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд

На сайті Верховної Ради опубліковано текст проекту закону "Про Вищий антикорупційний суд", який до парламенту подав Президент України Петро Порошенко, і відзначив його як невідкладний.

У тексті законопроекту 7440 вказується, що Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції.

Це постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, завдання якого - здійснення правосуддя відповідно до визначених законом принципами і процедурами судочинства з метою захисту особи, суспільства і держави від корупційних та пов'язаних з ними злочинів і судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів.

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Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Кримінального кодексу України, інших пов'язаних із такими злочинами за умови, що розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину.

На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим 35 років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років, або сукупний стаж (досвід) зазначених вимог щодо професійної діяльності щонайменше сім років.

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Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи, які упродовж десяти років, що передують призначенню, працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, обіймали політичні посади, мали представницький мандат; які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Президент у законопроекті пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд.

Згідно з текстом законопроекту, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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