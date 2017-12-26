04:42
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Найєм розкритикував законопроект про Антикорупційний суд

22:30, 26 грудня 552 Читать новость на русском
Мустафа Найєм проаналізував законопроект про Антикорупційний суд
Мустафа Найєм проаналізував законопроект про Антикорупційний суд / Антикор

Народний депутат Мустафа Найєм проаналізував законопроект та знайшов сумнівний момент у роботі нового Антикорупційного суду.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Мустафа Найєм заявив, що в тексті законопроекту є три проблемні питання – роль міжнародних експертів у процесі відбору суддів, терміни початку суду та підсудність справ.

Читайте також: З’явився текст законопроекту про Вищий антикорупційний суд: що пропонує Порошенко

До процедури відбору суддів формально залучатимуть міжнародних експертів. Але якщо міжнародники вирішать не допустити до конкурсу когось із суддів, то Вища кваліфікаційна комісія зможе перекреслити їх рішення і зробити навпаки. Так само, як це вже відбулося з суддями Верховного суду, куди потрапили 80 % "забракованих" служителів Феміди Радою доброчесності. Це суперечить рішенням Венеціанської комісії.

В той час, коли Венеціанська комісія в своєму рішенні чітко вказала, що міжнародним організаціям і донорам повинні виділити вирішальну роль при відборі спеціальних суддів, в запропонованому президентом тексті їм відведена роль радників,
– зазначив Мустафа Найєм.

Згідно з документом, суд можна сформувати упродовж року після підписання закону. Якщо навіть у такому вигляді документ пройде через парламент, то запрацює нова структура не раніше, ніж у 2019 році, вже після виборів президента.

Окрім цього, Мустафа Найєм заявив, що запропонований законопроект дає дозвіл на подання до Антикорупційного суду справ не тільки від НАБУ та САП, але й від Нацполіції, СБУ та ГПУ. Таким чином розгляд злочинів може відкладатись через накопичення роботи новоствореного відомства. Також законопроект дає змогу врятувати ТОП-корупціонера від відповідальності, оскільки резонансні справи має право розглянути будь-який інший суд.

Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм Судді Антикорупційний суд Петро Порошенко Законопроект
Джерело: 24 Канал
Новини за 26 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 грудня: втрати ЗСУ та поліції, пограбування у Києві, загибель українки в Індії
26 грудня, 22:04 Головні новини 26 грудня: втрати ЗСУ та поліції, пограбування у Києві, загибель українки в Індії
968
Що означають результати виборів до ОТГ для України?
26 грудня, 22:00 Що означають результати виборів до ОТГ для України?
Микола Давидюк 1087
Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці
26 грудня, 21:02 Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці
Наталія Лебідь 1438
Чого досягла Україна в 2017-му: оцінки експертів (Інфографіка)
26 грудня, 20:01 Чого досягла Україна в 2017-му: оцінки експертів (Інфографіка)
Інна Жолобович 1774
Кого втратив світ у 2017 році: всесвітньо відомі науковці, зірки та політики
26 грудня, 19:02 Кого втратив світ у 2017 році: всесвітньо відомі науковці, зірки та політики
Юліана Вінтюк 1817
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Через загрозу вибуху в Києві евакуюють центральний залізничний вокзал
 24 жовтня , 08:14
Резонансне ДТП з сином Шуфрича: відомо про стан збитого пішохода
 27 серпня , 17:42
Держкіно фінансує нову романтичну комедію Зеленського "Він і Вона"
 сьогодні , 03:45
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук