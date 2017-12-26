Найєм розкритикував законопроект про Антикорупційний суд

Народний депутат Мустафа Найєм проаналізував законопроект та знайшов сумнівний момент у роботі нового Антикорупційного суду.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Мустафа Найєм заявив, що в тексті законопроекту є три проблемні питання – роль міжнародних експертів у процесі відбору суддів, терміни початку суду та підсудність справ.

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До процедури відбору суддів формально залучатимуть міжнародних експертів. Але якщо міжнародники вирішать не допустити до конкурсу когось із суддів, то Вища кваліфікаційна комісія зможе перекреслити їх рішення і зробити навпаки. Так само, як це вже відбулося з суддями Верховного суду, куди потрапили 80 % "забракованих" служителів Феміди Радою доброчесності. Це суперечить рішенням Венеціанської комісії.

В той час, коли Венеціанська комісія в своєму рішенні чітко вказала, що міжнародним організаціям і донорам повинні виділити вирішальну роль при відборі спеціальних суддів, в запропонованому президентом тексті їм відведена роль радників,

– зазначив Мустафа Найєм.

Згідно з документом, суд можна сформувати упродовж року після підписання закону. Якщо навіть у такому вигляді документ пройде через парламент, то запрацює нова структура не раніше, ніж у 2019 році, вже після виборів президента.

Окрім цього, Мустафа Найєм заявив, що запропонований законопроект дає дозвіл на подання до Антикорупційного суду справ не тільки від НАБУ та САП, але й від Нацполіції, СБУ та ГПУ. Таким чином розгляд злочинів може відкладатись через накопичення роботи новоствореного відомства. Також законопроект дає змогу врятувати ТОП-корупціонера від відповідальності, оскільки резонансні справи має право розглянути будь-який інший суд.