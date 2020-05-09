Порошенко з Банкової керував своїм бізнесом, – Саакашвілі

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що Петро Порошенко на посаді президента більшу частину свого часу приділяв бізнесу. А Адміністрацію Президента відвідували його бізнес-партнери.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та пригадав, що в Адміністрацію Президента у часи Порошенка приходив Макар Пасенюк та Ігор Кононенко.

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"Приходив Пасенюк, він там завжди був, а це його приватний банкір. А також Кононенко і його інші партнери. Вони ж реально політиками не були. Це не зовсім бізнесмени, більше їм підходить слово "бариги", які не можуть відрізняти державні інтереси від власної кишені", – сказав голова Виконавчого комітету реформ.

"Порошенко половину свого часу витрачав в Адміністрації Президента на свій бізнес, я був свідком цього. Казали, що це може бути перехідний період, ми розуміємо, що він був бізнесменом", – заявив Міхеїл Саакашвілі.

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На запитання, чи використовував Порошенко і його оточення державу для власного збагачення, він відповів: "Звісно, що використовували".

Мене цікавить питання, чому правоохоронні органи зараз не можуть чогось знайти. Коли я чую, що його можуть звинувачувати за те, що він когось не так призначив, чи не так щось підписав у міжнародних стосунках, то вважаю, що це непереконливо. Треба йти за грошима, знайти гроші,

– зазначив політик.

Саакашвілі розповів, що зараз ще не спілкується з Порошенком і лише один раз з ним зустрівся на львівському джазовому фестивалі та додав: "Коли він мене побачив, він з такою швидкістю втік, що мені було дуже смішно за цим спостерігати. В мене немає і бажання. Я б сказав, що цю сторінку свого життя я вже закрив".

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