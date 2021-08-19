Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, – опитування
19 серпня 2021 , 16:14Читать новость на русском
П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
На другому місці – Леонід Кучма. На третьому – В'ячеслав Чорновіл.
Опитування проводилось 29 липня – 4 серпня. Соціологи опитали 2019 респондентів, теоретична похибка не перевищує 2,3%.